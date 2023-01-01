О проекте

Визуально Lucky делится на две части: верхний город с жилыми домами и нижний город, где расположен новый социокультурный кластер.



Верхний город – это восемь жилых домов, квартиры в которых предлагаются с отделкой, оборудованными кухнями и ванными комнатами.



В новом проекте компания Vesper применяет свой опыт реализации недвижимости класса de luxe. Знаковая архитектура, продуманные планировочные решения, высококачественная отделка, инновационные инженерные решения являются неотъемлемыми характеристиками каждого проекта Vesper и воплощены в квартале Lucky.



