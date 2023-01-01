Lucky — это социокультурный кластер с современными жилыми домами, историческими зданиями и собственными парковыми зонами. Новый жилой квартал расположен в районе Красная Пресня, в 200 метрах от станции метро «Улица 1905 года».
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
Lifestyle
cluster
Для осознанной жизни
Lucky — это переосмысление пространства площадью более 4,5 гектаров в центре Москвы.
Здесь воплощен новый подход к формированию пространств, который не был реализован ни в одной мировой столице.
о жилых домах
квартиру
о коммерческих
помещениях
об офисах
Born in Moscow
Квартал Lucky расположен
на пересечении 2-й Звенигородской
и улицы Костикова, в 200 метрах
от станции метро «Улица 1905 года».
Квартал находится в окружении четырех парковых зон: «Красная Пресня», «Красногвардейские пруды», парк Декабрьского восстания и Пресненский детский парк.
Prepared
to be
WOWed
Визуально Lucky делится на две части: верхний город с жилыми домами и нижний город, где расположен новый социокультурный кластер.
Верхний город – это восемь жилых домов, квартиры в которых предлагаются с отделкой, оборудованными кухнями и ванными комнатами.
В новом проекте компания Vesper применяет свой опыт реализации недвижимости класса de luxe. Знаковая архитектура, продуманные планировочные решения, высококачественная отделка, инновационные инженерные решения являются неотъемлемыми характеристиками каждого проекта Vesper и воплощены в квартале Lucky.
В исторических зданиях нижнего города расположено все самое важное для качественной жизни: фермерские магазины, рестораны, образовательный центр, художественные мастерские, спортивные студии, школы изучения иностранных языков, детский сад и подогреваемый бассейн на крыше.
В исторических зданиях нижнего города расположено все самое важное для качественной жизни: фермерские магазины, рестораны, образовательный центр, художественные мастерские, спортивные студии, школы изучения иностранных языков, детский сад и подогреваемый бассейн на крыше.
Технические детали
- 4,5 га ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
- 8 ЖИЛЫХ ДОМОВ
-
7
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
- 5 ПАРКОВ И СКВЕРОВ
- 4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
- 4 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Architecture
concept
of well-living
Архитектурный ландшафт Lucky строится на сочетании современных зданий с бережно отреставрированной исторической застройкой начала ХХ века.
Проект квартала разработан бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна.
Исторические здания, окруженные зелеными лабиринтами парков и дорожками из красного кирпича, задают идентичность кварталу. Архитектурную эволюцию места подчеркивают лаконичные фасады жилых башен с панорамными окнами и французскими балконами, выполненные из анодированного алюминия платинового оттенка.
Living in
the
Park
Четверть площади квартала
занимают парковые зоны: зеленый
лабиринт, скверы, аллеи, французский
парк с боскетами и два сада.
Ландшафтное наполнение квартала дополняет крыша спортивного центра с садом – редкий для Москвы формат озеленения городских пространств.
Ландшафтное наполнение квартала дополняет
крыша спортивного центра
с садом – редкий для Москвы формат
озеленения городских пространств.
Created
to
Create
В исторических зданиях квартала расположено все самое важное для качественной жизни: образовательный центр, художественные мастерские, фермерские лавки, собственный детский сад. Здесь воплощены два новых для Москвы формата: Mind Gym и Fitness Market.
Инфраструктура Lucky создана для тех, кто постоянно развивается: целый квартал трансформируется в качественное городское пространство, где проработаны сценарии жизни для каждого его резидента. Это новая точка притяжения в городе — место, где вручную собрана вся трендовая инфраструктура в шаге от дома.
A place for people
Идеальное пространство для жизни складывается из множества деталей: новых гастрономических впечатлений, возможностей для творческой самореализации и разнообразных спортивных достижений.
Сердце нижнего города — центральная площадь, которая объединяет знаковые объекты инфраструктуры квартала и служит местом проведения разнообразных мероприятий, например, гастрономического фестиваля или лектория под открытым небом.
This is how
The champions
Are Made
Для реализации спортивного потенциала каждого резидента в квартале Lucky созданы фитнес-клуб и Fitness Market.
Традиционный фитнес-клуб расположен в современном двухэтажном здании площадью более 5 500 кв.м. В клубе предусмотрены тренажерные залы, wellness-зоны, бассейн 25 метров. На крыше здания располагается сад и второй подогреваемый всесезонный бассейн.
Delicious
in every
Sense
Кафе и рестораны нижнего города созданы для гастрономических впечатлений на любой вкус: авторские кофейни, кондитерские, кафе полезных продуктов, рестораны высокой кухни.
Let us Inspire you
В образовательном центре Mind Gum расположены студии, представляющие набор возможностей для личностного роста: языковые школы, художественные мастерские, шахматы, фотостудии, школы креативных индустрий, детские арт-классы, курсы ораторского мастерства и лекторий.
Образовательная программа квартала предполагает проведение разнообразных лекций, концертов и выставок.
Every child
is a
Hero
Для воспитания гармонично развитой личности в квартале построен собственный международный детский сад La Berёzka Academy Moscow для юных резидентов от 3 до 7 лет.
Здание детского сада оснащено современными удобствами, уникальной инфраструктурой с биофильным дизайном и открытыми игровыми пространствами. Обучение в La Berёzka Academy будет проходить по двум образовательным программам: международной и российской.
На территории квартала Lucky оборудованы 4 детские площадки для юных резидентов.
коммерческие помещения
A matter
of balance
Атмосфера Lucky вдохновляет на самореализацию не только в творчестве, но и в работе.
В квартале расположены три
современных здания для офисов класса А.
коммерческое
помещение
Технические
детали
Нижний город
-
рестораны
Общая площадь 2 014 кв. м
Сдаваемая площадь 1 291 кв. м
-
кафе
Общая площадь 465 кв. м
Сдаваемая площадь 485 кв. м (с учётом террасы)
-
event hall
Общая площадь 2 741 кв. м
Сдаваемая площадь 1 803 кв. м
-
детский сад
Общая площадь 2 963 кв. м
Сдаваемая площадь 2 340 кв. м
-
городская гостиная
Общая площадь 366 кв. м
Сдаваемая площадь 366 кв. м
-
парки
Общая площадь 9021 кв. м
- Скверы
- Парк-лабиринт
-
спортивный центр
Общая площадь 5 731 кв. м
Сдаваемая площадь 5 238 кв. м
- Бассейн 25 метров
- Подогреваемый бассейн
на крыше
- Спа
- Студии индивидуальных
тренировок
- Кардио-зона
- Тренажерный зал
- Work out на крыше
-
FITNESS MARKET
Общая площадь 2 352 кв. м
Сдаваемая площадь 2 204 кв. м
- Школа фехтования
- Академия бокса
- Студия cross-fit
- Йога, антигравити
- Пилатес
- Stretching
- Воздушная гимнастика
- Фермерский магазин
-
образовательный центр
Общая площадь 1 444 кв. м
Сдаваемая площадь 937 кв. м
- Художественная мастерская
- Школы иностранных языков
- Шахматная студия
- Театральная студия
- Музыкальная школа
- Клуб ораторов
- Фотошкола
- Студия керамики
- Книжный магазин
-
Бизнес-центр, bld 1
Общая площадь 22 837 кв. м
- Офисные помещения
12 384 кв. м
- Кантина
- Магазины
- Кафе
- Офисные помещения
-
Бизнес-центр, bld 2
Общая площадь 4779 кв. м
- Офисные помещения
3 764 кв. м
- Магазины
- Кафе
- Офисные помещения
-
Бизнес-центр, bld 6
Общая площадь 5731 кв. м
- Офисные помещения
3 942 кв. м
- Магазины
- Кафе
- Офисные помещения
Coming Home
В восьми новых домах (15-21 этажей) расположены квартиры площадью от 44,6 до 451 кв.м.
Все квартиры предлагаются с отделкой, оборудованными ванными комнатами и кухнями.
Качество и комфорт жизни владельцев квартир обеспечивает целый комплекс инженерных систем, включающих технологии очистки воздуха и воды.
Лобби First Impression Counts
Стратегическим партнером в создании интерьеров лобби и квартир стала итальянская студия Molteni Group, известная работой над Four Seasons в Майами и Шанхае, проектом Foster+Partners в Лондоне, 40 Mercer от Jean Nouvel в Нью-Йорке.
Интерьеры лобби наполнены элегантными формами, скульптурными элементами и натуральными материалами. Терракотовый, изумрудный и песочный цвета разных фактур формируют мягкую натуральную палитру пространства, которое несмотря на свою артистичность, остается удобными для повседневной жизни. Выразительные элементы отделки выполнены из американского ореха, латуни и глазурованной керамической плитки ручной работы.
Интерьеры
Furnished
with
A Light
Все квартиры в Lucky предлагаются с отделкой, включая оборудованные ванные комнаты и кухни итальянского бренда DADA. Интерьеры квартир разработаны в двух вариантах: White и Grey, различающихся по цветовым решениям тонирования пола из натурального дерева, оформления кухни и стен.
ВИДЕО МОДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЫ LUCKY
Ванные комнаты полностью оборудованы, в отделке использованы премиальные европейские бренды - Villeroy & Boch, Kaldewei, Gessi. Стены оформлены терраццо — материалом, состоящим из мельчайших элементов мрамора, гранита и других натуральных камней.
Feeling High
На верхних этажах домов расположены
просторные пентхаусы площадью
от 210 до 451 кв.м с панорамными окнами.
В некоторых из них предусмотрены гостиные
со вторым светом и высотой потолков
около 7 метров, а также имеется возможность
установки био-камина.
В пентхаусах выполнена отделка White Box.
Виртуальный тур по Пентхаусу
Views
where the birds
kiss the sky
Из панорамных окон квартир открывается панорама на футуристические небоскребы Сити, Москву-реку, зеленые парки и исторический центр.
Расположение домов в шахматном порядке обеспечивает большое количество естественного освещения в квартирах, каждая из которых имеет ориентацию на две или три стороны света.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЫ
Технические
детали
Верхний город
-
8жилых домов
-
15-21количество этажей
-
618квартир с отделкой
-
44,6 – 335 кв.мплощадь квартир
-
210-460 кв.мплощадь пентхаусов
-
961 м/мв подземном паркинге
-
4 кв. 2023завершение строительства
-
Вентиляция
и кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция. Мультизональная система центрального кондиционирования типа VRF.
-
Очистка воздуха
Обеспечение чистого воздуха в квартирах фильтрами грубой и тонкой очистки.
-
Система
диспетчеризации
Диспетчеризация основных систем здания.
-
Отопление
Автоматическое регулирование температуры приборов от температурных датчиков.
-
Водоснабжение
Многоуровневая система очистки воды.
-
Электроснабжение
Выделенная мощность 16 – 30 кВт (в зависимости от квартиры).
-
Лифты
Высокоскоростные бесшумные лифты.
-
Окна
Высококачественные стеклопакеты с алюминиевыми рамами.
-
Система безопасности
Система контроля и управления доступом. Видеонаблюдение.
-
Сервис
Служба ресепшен. Техническая служба эксплуатации и обслуживания здания.
-
Телекоммуникации
Высокоскоростной интернет, телефонные линии, телевидение.
Примеры
Планировочных
Решений
КВАРТИРУ