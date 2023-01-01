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жилой квартал

Lucky

Lucky — это социокультурный кластер с современными жилыми домами, историческими зданиями и собственными парковыми зонами. Новый жилой квартал расположен в районе Красная Пресня, в 200 метрах от станции метро «Улица 1905 года».

4,5 га
ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
8
ЖИЛЫХ ДОМОВ
7
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
5
ПАРКОВ И СКВЕРОВ
4
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
4
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Lifestyle
cluster

Новый квартал
Для осознанной жизни
Lucky Video

Lucky — это переосмысление пространства площадью более 4,5 гектаров в центре Москвы.

Здесь воплощен новый подход к формированию пространств, который не был реализован ни в одной мировой столице.

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о жилых домах
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building the story
Квартал Lucky
Lucky Life
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о проекте
Г
Л
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А
Я
Расположение

Born in Moscow

Квартал Lucky расположен
на пересечении 2-й Звенигородской
и улицы Костикова, в 200 метрах
от станции метро «Улица 1905 года».

Квартал находится в окружении четырех парковых зон: «Красная Пресня», «Красногвардейские пруды», парк Декабрьского восстания и Пресненский детский парк.

Воздушный шар
Воздушный шар
О проекте
О проекте

Prepared
to be WOWed

Визуально Lucky делится на две части: верхний город с жилыми домами и нижний город, где расположен новый социокультурный кластер.

Верхний город – это восемь жилых домов, квартиры в которых предлагаются с отделкой, оборудованными кухнями и ванными комнатами.

В новом проекте компания Vesper применяет свой опыт реализации недвижимости класса de luxe. Знаковая архитектура, продуманные планировочные решения, высококачественная отделка, инновационные инженерные решения являются неотъемлемыми характеристиками каждого проекта Vesper и воплощены в квартале Lucky.

В исторических зданиях нижнего города расположено все самое важное для качественной жизни: фермерские магазины, рестораны, образовательный центр, художественные мастерские, спортивные студии, школы изучения иностранных языков, детский сад и подогреваемый бассейн на крыше.

В исторических зданиях нижнего города расположено все самое важное для качественной жизни: фермерские магазины, рестораны, образовательный центр, художественные мастерские, спортивные студии, школы изучения иностранных языков, детский сад и подогреваемый бассейн на крыше.

Технические детали

    Подробнее
  • 4,5 га ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
  • 8 ЖИЛЫХ ДОМОВ
  • 7 ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
    С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
  • 5 ПАРКОВ И СКВЕРОВ
  • 4 ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
  • 4 СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Архитектура
Архитектура

Architecture
concept of well-living

Архитектурный ландшафт Lucky строится на сочетании современных зданий с бережно отреставрированной исторической застройкой начала ХХ века.

Проект квартала разработан бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна.

Исторические здания, окруженные зелеными лабиринтами парков и дорожками из красного кирпича, задают идентичность кварталу. Архитектурную эволюцию места подчеркивают лаконичные фасады жилых башен с панорамными окнами и французскими балконами, выполненные из анодированного алюминия платинового оттенка.

Исторические здания, окруженные зелеными лабиринтами парков и дорожками из красного кирпича, задают идентичность кварталу. Архитектурную эволюцию места подчеркивают лаконичные фасады жилых башен с панорамными окнами и французскими балконами, выполненные из анодированного алюминия платинового оттенка.

Ландшафт
Ландшафт

Living in
the Park

Четверть площади квартала
занимают парковые зоны: зеленый
лабиринт, скверы, аллеи, французский
парк с боскетами и два сада.

Ландшафтное наполнение квартала дополняет крыша спортивного центра с садом – редкий для Москвы формат озеленения городских пространств.

Ландшафтное наполнение квартала дополняет
крыша спортивного центра
с садом – редкий для Москвы формат
озеленения городских пространств.

главная инфраструктура
главная
инфраструктура
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е
Сообщество

Created
to Create

В исторических зданиях квартала расположено все самое важное для качественной жизни: образовательный центр, художественные мастерские, фермерские лавки, собственный детский сад. Здесь воплощены два новых для Москвы формата: Mind Gym и Fitness Market.

Инфраструктура Lucky создана для тех, кто постоянно развивается: целый квартал трансформируется в качественное городское пространство, где проработаны сценарии жизни для каждого его резидента. Это новая точка притяжения в городе — место, где вручную собрана вся трендовая инфраструктура в шаге от дома.

Центральная площадь
центральная площадь

A place for people

Идеальное пространство для жизни складывается из множества деталей: новых гастрономических впечатлений, возможностей для творческой самореализации и разнообразных спортивных достижений.

Сердце нижнего города — центральная площадь, которая объединяет знаковые объекты инфраструктуры квартала и служит местом проведения разнообразных мероприятий, например, гастрономического фестиваля или лектория под открытым небом.

Спорт
Спорт

This is how
The champions Are Made

Для реализации спортивного потенциала каждого резидента в квартале Lucky созданы фитнес-клуб и Fitness Market.

Традиционный фитнес-клуб расположен в современном двухэтажном здании площадью более 5 500 кв.м. В клубе предусмотрены тренажерные залы, wellness-зоны, бассейн 25 метров. На крыше здания располагается сад и второй подогреваемый всесезонный бассейн.

Кафе и рестораны
кафе и рестораны

Delicious
in every Sense

Кафе и рестораны нижнего города созданы для гастрономических впечатлений на любой вкус: авторские кофейни, кондитерские, кафе полезных продуктов, рестораны высокой кухни.

Mind Gym
Mind gym

Let us Inspire you

В образовательном центре Mind Gum расположены студии, представляющие набор возможностей для личностного роста: языковые школы, художественные мастерские, шахматы, фотостудии, школы креативных индустрий, детские арт-классы, курсы ораторского мастерства и лекторий.

Образовательная программа квартала предполагает проведение разнообразных лекций, концертов и выставок.

Дети
дети

Every child
is a Hero

Для воспитания гармонично развитой личности в квартале построен собственный международный детский сад La Berёzka Academy Moscow для юных резидентов от 3 до 7 лет. 

Здание детского сада оснащено современными удобствами, уникальной инфраструктурой с биофильным дизайном и открытыми игровыми пространствами. Обучение в La Berёzka Academy будет проходить по двум образовательным программам: международной и российской. 

На территории квартала Lucky оборудованы 4 детские площадки для юных резидентов.

Коммерческие помещения

коммерческие помещения
A matter
of balance

Атмосфера Lucky вдохновляет на самореализацию не только в творчестве, но и в работе.

В квартале расположены три
современных здания для офисов класса А.

Подобрать
офис
Подобрать
коммерческое
помещение

Технические
детали Нижний город

  • рестораны

    Общая площадь 2 014 кв. м

    Сдаваемая площадь 1 291 кв. м

  • кафе

    Общая площадь 465 кв. м

    Сдаваемая площадь 485 кв. м (с учётом террасы)

  • event hall

    Общая площадь 2 741 кв. м

    Сдаваемая площадь 1 803 кв. м

  • детский сад

    Общая площадь 2 963 кв. м

    Сдаваемая площадь 2 340 кв. м

  • городская гостиная

    Общая площадь 366 кв. м

    Сдаваемая площадь 366 кв. м

  • парки

    Общая площадь 9021 кв. м

    • Скверы
    • Парк-лабиринт

  • спортивный центр

    Общая площадь 5 731 кв. м

    Сдаваемая площадь 5 238 кв. м

    • Бассейн 25 метров
    • Подогреваемый бассейн
      на крыше
    • Спа
    • Студии индивидуальных
      тренировок
    • Кардио-зона
    • Тренажерный зал
    • Work out на крыше

  • FITNESS MARKET

    Общая площадь 2 352 кв. м

    Сдаваемая площадь 2 204 кв. м

    • Школа фехтования
    • Академия бокса
    • Студия cross-fit
    • Йога, антигравити
    • Пилатес
    • Stretching
    • Воздушная гимнастика
    • Фермерский магазин

  • образовательный центр

    Общая площадь 1 444 кв. м

    Сдаваемая площадь 937 кв. м

    • Художественная мастерская
    • Школы иностранных языков
    • Шахматная студия
    • Театральная студия
    • Музыкальная школа
    • Клуб ораторов
    • Фотошкола
    • Студия керамики
    • Книжный магазин

  • Бизнес-центр, bld 1

    Общая площадь 22 837 кв. м

    • Офисные помещения
      12 384 кв. м
    • Кантина
    • Магазины
    • Кафе

  • Бизнес-центр, bld 2

    Общая площадь 4779 кв. м

    • Офисные помещения
      3 764 кв. м
    • Магазины
    • Кафе

  • Бизнес-центр, bld 6

    Общая площадь 5731 кв. м

    • Офисные помещения
      3 942 кв. м
    • Магазины
    • Кафе

Дома
о проекте
квартиры
И
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Р
А
Дома

Coming Home

Воздушный шар

В восьми новых домах (15-21 этажей) расположены квартиры площадью от 44,6 до 451 кв.м.

Все квартиры предлагаются с отделкой, оборудованными ванными комнатами и кухнями.

Качество и комфорт жизни владельцев квартир обеспечивает целый комплекс инженерных систем, включающих технологии очистки воздуха и воды.

Летящие птицы
Виды

Лобби First Impression Counts

Стратегическим партнером в создании интерьеров лобби и квартир стала итальянская студия Molteni Group, известная работой над Four Seasons в Майами и Шанхае, проектом Foster+Partners в Лондоне, 40 Mercer от Jean Nouvel в Нью-Йорке.

Интерьеры лобби наполнены элегантными формами, скульптурными элементами и натуральными материалами. Терракотовый, изумрудный и песочный цвета разных фактур формируют мягкую натуральную палитру пространства, которое несмотря на свою артистичность, остается удобными для повседневной жизни. Выразительные элементы отделки выполнены из американского ореха, латуни и глазурованной керамической плитки ручной работы.

Интерьеры

Интерьеры Furnished
with A Light

Все квартиры в Lucky предлагаются с отделкой, включая оборудованные ванные комнаты и кухни итальянского бренда DADA. Интерьеры квартир разработаны в двух вариантах: White и Grey, различающихся по цветовым решениям тонирования пола из натурального дерева, оформления кухни и стен.

ВИДЕО МОДЕЛЬНОЙ КВАРТИРЫ LUCKY

Ванные комнаты полностью оборудованы, в отделке использованы премиальные европейские бренды - Villeroy & Boch, Kaldewei, Gessi. Стены оформлены терраццо — материалом, состоящим из мельчайших элементов мрамора, гранита и других натуральных камней.

Пентхаусы
Пентхаусы

Feeling High

На верхних этажах домов расположены
просторные пентхаусы площадью
от 210 до 451 кв.м с панорамными окнами.

В некоторых из них предусмотрены гостиные
со вторым светом и высотой потолков
около 7 метров, а также имеется возможность
установки био-камина.

В пентхаусах выполнена отделка White Box.

Виртуальный тур по Пентхаусу





white
grey



MASTER WHITE
MASTER GREY
KIDS WHITE
KIDS GREY
Виды
Виды

Views where the birds
kiss the sky

Летящие птицы

Из панорамных окон квартир открывается панорама на футуристические небоскребы Сити, Москву-реку, зеленые парки и исторический центр.

Расположение домов в шахматном порядке обеспечивает большое количество естественного освещения в квартирах, каждая из которых имеет ориентацию на две или три стороны света.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЫ

Детали

Технические
детали Верхний город

  • 8
    жилых домов
  • 15-21
    количество этажей
  • 618
    квартир с отделкой
  • 44,6 – 335 кв.м
    площадь квартир
  • 210-460 кв.м
    площадь пентхаусов
  • 961 м/м
    в подземном паркинге
  • 4 кв. 2023
    завершение строительства

  • Вентиляция
    и кондиционирование

    Приточно-вытяжная вентиляция. Мультизональная система центрального кондиционирования типа VRF.

  • Очистка воздуха

    Обеспечение чистого воздуха в квартирах фильтрами грубой и тонкой очистки.

  • Система
    диспетчеризации

    Диспетчеризация основных систем здания.

  • Отопление

    Автоматическое регулирование температуры приборов от температурных датчиков.

  • Водоснабжение

    Многоуровневая система очистки воды.

  • Электроснабжение

    Выделенная мощность 16 – 30 кВт (в зависимости от квартиры).

  • Лифты

    Высокоскоростные бесшумные лифты.

  • Окна

    Высококачественные стеклопакеты с алюминиевыми рамами.

  • Система безопасности

    Система контроля и управления доступом. Видеонаблюдение.

  • Сервис

    Служба ресепшен. Техническая служба эксплуатации и обслуживания здания.

  • Телекоммуникации

    Высокоскоростной интернет, телефонные линии, телевидение.

инфраструктура выбор квартиры
К
В
А
Р
Т
И
Р
Ы

Примеры
Планировочных
Решений

1 спальня
от 45,3 до 67,1 кв.м
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
от 39,2 млн.руб
СТОИМОСТЬ
2 спальни
от 91,4 до 129,3 кв.м
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
от 80,9 млн.руб
СТОИМОСТЬ
3 спальни
от 153,5 до 163,3 кв.м
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
от 116,7 млн.руб
СТОИМОСТЬ
4 спальни
от 159,6 до 245,2 кв,м
ПЛОЩАДЬ КВАРТИР
от 140,3 млн.руб
СТОИМОСТЬ
ПОДОБРАТЬ
КВАРТИРУ
квартиры
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Ищете офис?

Технические детали

верхний город
нижний город
8
жилых домов
15-21
количество этажей
618
квартир с отделкой
44,6 – 335 кв.м
площадь квартир
210-460 кв.м
площадь пентхаусов
961 м/м
в подземном паркинге
4 кв. 2023
завершение строительства

  • Вентиляция
    и кондиционирование

    Приточно-вытяжная вентиляция. Мультизональная система центрального кондиционирования типа VRF.

  • Очистка воздуха

    Обеспечение чистого воздуха в квартирах фильтрами грубой и тонкой очистки.

  • Система
    диспетчеризации

    Диспетчеризация основных систем здания.

  • Отопление

    Автоматическое регулирование температуры приборов от температурных датчиков.

  • Водоснабжение

    Многоуровневая система очистки воды.

  • Электроснабжение

    Выделенная мощность 16 – 30 кВт (в зависимости от квартиры).

  • Лифты

    Высокоскоростные бесшумные лифты.

  • Окна

    Высококачественные стеклопакеты с алюминиевыми рамами.

  • Система безопасности

    Система контроля и управления доступом. Видеонаблюдение.

  • Сервис

    Служба ресепшен. Техническая служба эксплуатации и обслуживания здания.

  • Телекоммуникации

    Высокоскоростной интернет, телефонные линии, телевидение.

4,5 га
ТЕРРИТОРИЯ КВАРТАЛА
8
ЖИЛЫХ ДОМОВ
7
ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
5
ПАРКОВ И СКВЕРОВ
4
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
4
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

  • рестораны

    Общая площадь 2 014 кв. м

    Сдаваемая площадь 1 291 кв. м

  • кафе

    Общая площадь 465 кв. м

    Сдаваемая площадь 485 кв. м (с учётом террасы)

  • event hall

    Общая площадь 2 741 кв. м

    Сдаваемая площадь 1 803 кв. м

  • детский сад

    Общая площадь 2 963 кв. м

    Сдаваемая площадь 2 340 кв. м

  • городская гостиная

    Общая площадь 366 кв. м

    Сдаваемая площадь 366 кв. м

  • парки

    Общая площадь 9021 кв. м

    • Скверы
    • Парк-лабиринт

  • спортивный центр

    Общая площадь 5 731 кв. м

    Сдаваемая площадь 5 238 кв. м

    • Бассейн 25 метров
    • Подогреваемый бассейн
      на крыше
    • Спа
    • Студии индивидуальных
      тренировок
    • Кардио-зона
    • Тренажерный зал
    • Work out на крыше

  • FITNESS MARKET

    Общая площадь 2 352 кв. м

    Сдаваемая площадь 2 204 кв. м

    • Школа фехтования
    • Академия бокса
    • Студия cross-fit
    • Йога, антигравити
    • Пилатес
    • Stretching
    • Воздушная гимнастика
    • Фермерский магазин

  • образовательный центр

    Общая площадь 1 444 кв. м

    Сдаваемая площадь 937 кв. м

    • Художественная мастерская
    • Школы иностранных языков
    • Шахматная студия
    • Театральная студия
    • Музыкальная школа
    • Клуб ораторов
    • Фотошкола
    • Студия керамики
    • Книжный магазин

  • Бизнес-центр, bld 1

    Общая площадь 22 837 кв. м

    • Офисные помещения
      12 384 кв. м
    • Кантина
    • Магазины
    • Кафе

  • Бизнес-центр, bld 2

    Общая площадь 4779 кв. м

    • Офисные помещения
      3 764 кв. м
    • Магазины
    • Кафе

  • Бизнес-центр, bld 6

    Общая площадь 5731 кв. м

    • Офисные помещения
      3 942 кв. м
    • Магазины
    • Кафе

Условия передачи информации

«СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
Настоящим в соответствии с Федеральным законом No 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных АО «НПФ «Спектр ЛК» (ИНН 7703049690), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: г. Москва, 2-я Звенигородская ул., 12. (далее по тексту - Оператор). Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Имя;
- E-mail;
- Телефон.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес sales@lucky.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона No152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.»